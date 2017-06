München - Sascha Mölders ist ein Mann der klaren Worte. "Nach einer Nacht drüber schlafen sieht es noch genauso beschissen aus. Ich kann es nicht in Worte fassen, was da gerade passiert. Es ist der blanke Albtraum", schrieb der 1860-Torjäger am Mittwoch auf Facebook – um zu einem Rundumschlag auszuholen, der zeigt: Nach dem Abstieg der Löwen ist seine Zukunft ähnlich ungewiss wie die des ganzen Kaders.