Ähnlich wie beim "Chiemsee Summer" liegt auch hier der Grund an dem witterungsbedingten, chaotischen Ablauf im vergangenen Sommer. Nachdem Regen das Festivalgelände in ein Schlammbad verwandelt hatte, wurde nach dem Festival Kritik an der Infrastruktur des Geländes laut, die sich die Veranstalter nun zu Herzen genommen haben. Mit dem traurigen Ergebnis, dass erst 2019 wieder am Aquapark in Moosburg an der Isar gefeiert wird.