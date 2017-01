Nach Brand-Inferno Anklage gegen Schneizlreuther Ex-Bürgermeister

Anklage lautet auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung

Nach Meinung der Staatsanwaltschaft soll nun auch der Ex-Bürgermeister des Ortes vor Gericht. Ihm werde fahrlässige Tötung in sechs Fällen, fahrlässige Körperverletzung in 18 Fällen sowie falsche uneidliche Aussage vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag mit. Es bestehe der hinreichende Verdacht, dass der Mann das Landratsamt nicht über den baurechtswidrigen Zustand des Pfarrbauernhofs informiert und die Durchführung einer Feuerbeschau in dem Gebäude unterlassen habe. Zudem habe er als Zeuge vor Gericht seinen Kenntnisstand vom Umfang der Nutzung des Gebäudes zu Übernachtungszwecken unzutreffend dargestellt.