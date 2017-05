Dortmund - Borussia Dortmunds japanischer Offensivspieler Shinji Kagawa hat sich in offenen Worten zum Sprengstoff-Anschlag auf den Mannschaftsbus des Bundesligisten am 11. April geäußert. "Ich war verängstigt. Und ich bin immer noch verängstigt, um ehrlich zu sein", schrieb der 28-Jährige in seinem Blog in japanischer Schrift: "Ich habe Angst, in den Bus zu steigen, ich habe Angst, zu den Spielen zu fahren. Ich hatte Angst im Bus in Monaco, der uns zum Stadion brachte."