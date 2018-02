Nach Blamage gegen Wolfsburg EHC München geht in die Olympia-Pause

Zudem ist die Verteidigung des EHC, die bisher 120 Gegentreffer zuließ, die zweitbeste der Liga. Nur die Nürnberg Ice Tigers, deren Spiel in Krefeld bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet war, haben mit 113 Gegentoren einen besseren Abwehrriegel.

Seidenberg: "Wir sind sehr, sehr stark"

"Wir sind auf der ständigen Suche nach Perfektion" , sagte Münchens Nationalverteidiger Yannic Seidenberg der AZ, "wir sind sehr, sehr stark, können uns aber in Kleinigkeiten immer noch verbessern. Das Titel-Triple ist kein Selbstläufer, das wissen wir." Der 34-Jährige führt übrigens eine andere Statistik an. Der umgeschulte Stürmer ist mit 33 Zählern (8 Tore, 25 Assists) der torgefährlichste Verteidiger der DEL. Und sein Teamkollege Keith Aucoin ist mit 61 Scorer-Punkten (11 Tore, 50 Assists) auf dem Topscorer-Thron der Liga.

Während Aucoin mit seinen 39 Jahren vor allem als Vorbereiter glänzt, ist Brooks Macek der Vollstrecker par excellence in der DEL. Seine 26 Treffer sind (vor den Freitagsspielen) ebenfalls DEL-Bestwert. Zudem hat er mit seinem zehnten Gamewinner gegen die Adler Mannheim am Dienstag den ewigen DEL-Rekord eingestellt. Das haben vor ihm nur Ingolstadts Vince Bellissimo in der Saison 2007/08 sowie Sergej Berezin (Köln) und Jose Charbonneau (Landshut) in der Saison 1995/96 geschafft.

Und die Zahlenspielerei geht weiter. Kein Team hat mehr Tore (8) in Unterzahl erzielt, als der EHC. In 87,34 Prozent aller numerischen Unterlegenheiten lässt der EHC kein Tor zu, dafür trifft München in 20,21 Prozent aller Überzahl-Situationen - jeweils der zweitbeste Wert der Liga. "Zahlen können täuschen, aber je mehr Zahlen es gibt, umso mehr sagen sie die Wahrheit", sagt Jackson. Die Wahrheit ist: Der EHC ist trotz der Wolfsburg-Pleite der große Favorit auf das Titel-Triple.

