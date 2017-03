Nach Baslers Liebes-Comeback Auch diese Promis fanden ihr Liebesglück beim Ex-Partner

Stefan und Claudia Effenberg



Führen eine unerschütterliche Ehe: Claudia und Stefan Effenberg Foto:imago/Spöttel Picture

Ursprünglich war Claudia (51) mit dem ehemaligen Bayern-Star Thomas Strunz (48) verheiratet (1997-2002). Doch dann wechselte Stefan Effenberg (48, "Ich hab's allen gezeigt" ) 1998 zum FC Bayern München. Claudia und der "Tiger" lernten sich kennen und lieben. Claudia ließ sich von Thomas scheiden und heiratete 2005 Stefan. Ihre Ehe war von Anfang an wild, hatte neben Höhen auch so manche Tiefen. Lange Zeit galten sie als das On-Off-Paar der deutschen Promi-Szene. 2014 kam es zur Trennung. Doch das Paar raufte sich wieder zusammen. Heute spiele ihre Ehe "in der Champions League", wie Stefan Effenberg im Sommer 2015 gar über das Liebes-Comeback sagte.

Matthias Schweighöfer und Ani Schromm



Haben zwei Kinder zusammen: Matthias Schweighöfer und seine Freundin Ani Schromm hier im Jahr 2011 Foto:imago/eventfoto54

Im Februar 2012 bestätigte Matthias Schweighöfer (36, "Der geilste Tag" ) offiziell das Liebes-Aus mit Regie-Assistentin Ani Schromm. Acht Jahre waren sie damals ein Paar gewesen, hegten sogar schon Hochzeitspläne und waren bereits Eltern der kleinen Greta. Diese war auch der Grund, weshalb der Kontakt zwischen den beiden trotz Trennung nicht abriss. Im Oktober 2013 ließ Schweighöfer auf dem "Wetten, dass..?"-Sofa dann die Bombe platzen: Er werde zum zweiten Mal Vater und zwar mit Wieder-Freundin Ani. Ihr Sohn Valentin wird dieses Jahr drei Jahre alt.

Prinz William und Herzogin Kate



Sind mittlerweile längst glückliche Eltern: Prinz William und seine Kate Foto:Shaun Jeffers / Shutterstock.com

Ein Paar, dessen Revival wohl ein für jedermann sichtliches Happy End nach sich zog, sind Prinz William (34) und Kate Middleton (35). Nachdem sie sich 2001 an der Uni in St. Andrews kennen und lieben gelernt hatten, war es im April 2007 erst einmal vorbei. Presserummel und Mangel an Privatsphäre wurden damals als Gründe genannt. Doch lange hielten sie es nicht ohne einander aus: Wenige Wochen später sah man sie schon wieder gemeinsam. Ihre Traumhochzeit im April 2011 bleibt unvergessen. Mittlerweile sind die beiden glückliche Eltern von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1).

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones



Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones sind stärker zurück als je zuvor Foto:Jaguar PS / Shutterstock.com

Eine ebenfalls erfolgreiche Reunion feierten Ende 2013 Catherine Zeta-Jones (47, "Kiss the Coach") und Michael Douglas (72, "Ant-Man" ). Auch bei ihnen hieß es offiziell "Beziehungspause". Ein Zustand, mit dem sich die Schauspieler wohl nicht so richtig anfreunden konnten. Denn nur wenige Monate danach soll Douglas schon wieder zurück ins gemeinsame Heim gezogen sein. Im April 2015 stellte Douglas dann in der Talkshow von Ellen DeGeneres ein für alle Mal klar: "Wir sind zurück und stärker als je zuvor".

Miley Cyrus und Liam Hemsworth



Die Fans können eine Hochzeit von Miley Cyrus und Liam Hemsworth kaum mehr erwarten Foto:Tinseltown / Shutterstock.com

Auch Popstar Miley Cyrus (24, "We Can't Stop" ) und Schauspieler Liam Hemsworth (27, "Independence Day: Wiederkehr") sind ein gutes Beispiel für eine gelungene zweite Chance in Sachen Liebe. Nachdem sich das Paar - damals ebenfalls verlobt - 2013 trennte, haben die beiden schließlich wieder zueinandergefunden. Anfang 2016 wurde ihr Liebescomeback bekannt. Zuletzt wurde sogar darüber spekuliert, dass die beiden längst geheiratet haben. Doch dieses Gerücht wurde mittlerweile widerlegt. Aber es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis Miley und Liam vor den Traualtar treten.