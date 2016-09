Nach einem Auswärtsspiel werden die Spieler des Trujillanos FC aus Venezuela von Dieben überfallen. Eine besondere Rolle in dem Vorfall nimmt die Polizei ein.

Maturín - Sechs bewaffnete Diebe haben am Montag in Venezuela den Mannschaftsbus des Erstligisten Trujillanos FC angegriffen und Hab und Gut von Spielern und Betreuerstab mitgenommen. Ein in den heimischen Medien nach dem Überfall veröffentlichtes Foto zeigt das komplette Team ohne Schuhwerk und teils auch ohne Oberbekleidung.