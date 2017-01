Nach Arbeitssieg gegen Bremen Thomas Müller: "Im Moment läuft nicht viel zusammen"

München - Bayern-Stürmer Thomas Müller hat die Leistung seiner Mannschaft bei Werder Bremen als "eher ernüchternd" bezeichnet. "Außer mit dem Ergebnis können wir nicht wirklich zufrieden sein. Es fühlt sich auch nicht so gut an, weil wir spielerisch und strukturell nicht das abgeliefert haben, was wir wollen und was wir können", sagte Müller der Sport Bild nach dem mühevollen 2:1.