Eigentlich wollte Heiko Maas (49) mit seinem Tweet vom Mittwoch nur seine Anerkennung aussprechen. Stattdessen löste sein Lob-Post für das Anti-Rassismus-Konzert in der Kleinstadt Anklam in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag eine heftige Debatte aus. Die Band Feine Sahne Fischfilet, die auf der Veranstaltung auf der Bühne stand, warfen dem Justizminister in einem Antwort-Tweet vor: "Auch deine SPD glänzt nur mit Abwesenheit in Regionen wie Anklam. Hinterher sich schmücken ist immer einfach". Eigentlich hatte Maas nur geschrieben, das Konzert sei ein "tolles Zeichen gg Fremdenhass u Rassismus" gewesen.