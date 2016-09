Jennifer Weist, Frontfrau der Band Jennifer Rostock, wird von einem AfD-Wähler bedroht. Sie fand ein anonymes Schreiben mit schlimmen Beleidigungen in ihrem Briefkasten.

Für Sängerin Jennifer Weist (29, "Schlaflos"), wartete am Freitag eine böse Überraschung im Briefkasten: Ein Drohbrief, in dem sie auf übelste Art beschimpft wurde. "Genau wegen solcher Schlampen wie dir wähle ich AfD! Von Politik keine Ahnung aber mitreden wollen." Stand in großen schwarzen Buchstaben auf einem Blatt Papier.