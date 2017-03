Nach anhaltender Kritik Mark Zuckerberg: Facebook will keine "Fake News"!

"Keiner in unserer Gemeinschaft will falsche Informationen. Wir sind selbst Opfer davon und wollen es nicht auf unserer Seite", versicherte Zuckerberg den Zuhörern. Gleichzeitig versuchte er aber auch zu erklären, warum die Bekämpfung so schwierig ist: "Es ist nicht immer eindeutig, ob etwas falsch ist oder nicht. Vieles, was Menschen als Falschmeldung bezeichnen, sind in Wahrheit nur Meinungen, denen sie nicht zustimmen."