"Congratulations to St. Pauli. We came good into the game, but St.Pauli had a deserved victory", sagte Lienen auf Englisch - zu Deutsch: Gratulation an St. Pauli. Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber es war ein verdienter Sieg für St. Pauli." Damit sorgte ein nach dem Auswärtssieg verständlicherweise bestens gelaunter Lienen bei einigen Anwesenden für einen Lacher und bei Pereira selbst, dessen Ausführungen selbstredend etwas mehr ins Detail gegangen waren, für ein gequältes Grinsen. Schließlich musste der 48-Jährige, der zwar tatsächlich den Paulianern gratuliert, aber das Spiel gänzlich anders eingeordnet hatte, nach drei Heimsiegen in Serie wieder eine Pleite einstecken, die eher unter der Kategorie "unglücklich" einzuordnen wäre.