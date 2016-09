Bundesliga: Auch BVB siegt

4:0 - RB Leipzig setzt Höhenflug fort

Dem 6:0 in Warschau in der Champions League hat Borussia Dortmund ein 6:0 gegen Darmstadt in der Bundesliga folgen lassen. Bemerkenswerter ist allerdings der deutliche 4:0-Erfolg von Aufsteiger RB Leipzig beim Hamburger SV.