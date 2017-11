Anders SPD-Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. "Jetzt wird erstmal gefeiert und dann warten wir, was Frau Merkel einfällt", meint sie. "Jetzt müssen wir mal gucken, was die uns für Angebote machen." Zypries betont: "Reden ist immer gut. Alles andere bringt einen nirgends weiter." Die derzeitige Entwicklung zu Gesprächen mit Steinmeier und dem bisherigen Koalitionspartner sei "ganz in meinem Sinn", gibt sie zu.

Die Grünen, gedanklich gerade wieder in der wenig geliebten Opposition angekommen, schieben den Frust beiseite. "Das tut uns nach den vier Wochen im Tunnel mal ganz gut, nicht nur Leute aus den Sondierungsgruppen zu sehen", sagt der Parteivorsitzende Cem Özdemir. "Und morgen haben wir schon wieder Parteitag. Bis in die Puppen geht leider nicht. Und an wem es lag, weiß ja jeder." Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne), in einem weinroten Glitterkleid, sagt: "Man muss wieder mal zu sich finden." Tanzen müsse sie jetzt mit den Sondierungspartnern nicht auch noch.

FDP gibt sich entspannt

Die Buhmann-Partei FDP gibt sich dagegen entspannt und pragmatisch. Wolfgang Kubicki, zweiter Sondierer hinter Parteichef Christian Lindner, sagt: "Ich gehe davon aus, dass die Sozialdemokraten nach einer Überlegensphase von 14 Tagen auf ihrem Parteitag zustimmen werden, dass Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Bei der Gemengelage, die wir gerade haben, ist das auch gut so."

Als FDP-Freund outet sich auch Modemacher Guido Maria Kretschmer, der ganz offen trauert. Schauspielerin Uschi Glas sieht dafür ganz Europa wegen der unklaren Situation verunsichert und setzt ihre Hoffnung auf Angela Merkel. "Ich bin ein großer Fan von ihr."

Feiern statt debattieren wollen die Führungsfrauen der Linken, Katja Kipping und Caren Lay, die ebenso wie Schauspielerin Tabatabai ein schwarzes durchsichtiges Spitzenoberteil trägt.

Kanzlerin Angela Merkel und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz fehlen unter den mehr als 2000 geladenen Gästen. Abwesend ist trotz Einladung auch die AfD. Offenbar will man sich nicht unmittelbar nach dem Einzug in den Bundestag champagnertrinkend mit den etablierten Parteien und der verhassten Presse blicken lassen.

