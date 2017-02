Mysteriöses Statement ihrer Schwester Starb Tara Palmer-Tomkinson doch nicht an einem Hirn-Tumor?

Die Mär vom Patenkind

Ebenfalls interessant ist der dritte der insgesamt fünf Tweets von Montefiore, in dem sie schreibt: "Entgegen einiger Berichte, war Tara nicht das Patenkind von seiner königlichen Hoheit, dem Prinz von Wales." Zwar stimmt es, dass Palmer-Tomkinson sehr engen Kontakt zum Königshaus hatte. So war sie zum Beispiel auf der Hochzeit von Prinz William (34) und Kate Middleton (35). Und auch Prinz Charles (68) ließ zu ihrem Tod das Statement verlauten, dass er und Camilla (69) in Gedanken bei ihrer Familie sind. Dass Palmer-Tomkinson aber das offizielle Patenkind von Prinz Charles gewesen sei, das dementierte ihre Schwester nun. Außerdem kündigte sie noch an, dass es im Laufe des Tages ein ausführliches Statement ihrer Familie geben würde. Am 8. Februar wurde Palmer-Tomkinson tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden.