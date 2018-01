Lange dauerte es nicht, ehe die inzwischen als "The Cranberries" musizierende Gruppe nationale Anerkennung fand. Eine frühe Version des späteren Hits "Linger" verhalf O'Riordan und Co. zu einem Plattenvertrag. Das erste von insgesamt sieben Alben kam 1993 auf den Markt und wurde zum weltweiten Platin-Erfolg.

Der Nachfolger "No Need to Argue" toppte diesen Erfolg sogar noch, was vor allem an einem Song lag: "Zombie". Als Protest gegen den Nordirlandkonflikt geschrieben, wurde der Song zur Hymne gegen sinnlose Gewalt rund um den Globus. Aufhänger des Hits war ein grausamer Bombenanschlag der IRA im März 1993, bei dem zwei Kinder ums Leben kamen.

Wie so oft war nach einem Jahrzehnt des Erfolgs und über 40 Millionen verkauften Platten aber die Luft raus. 2003 verkündete die Band eine kreative Pause, O'Riordan startete ihre Solokarriere, die zwei Alben hervorbringen sollte. Erst 2009 fand die Reunion statt.

Ihre Liebe, ihre Leiden

O'Riordan heiratete 1994 den ehemaligen Tourmanager der Band Duran Duran, Don Burton, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. 2014 reichte das Paar die Scheidung ein. Erst im Mai des vergangenen Jahres verriet die Sängerin in einem Interview, an einer bipolaren Störung zu leiden, wodurch sie viele emotionale Extreme in ihrem Leben durchstehen musste. "Aber erst vor zwei Jahren wurde die Diagnose gemacht", so O'Riordan damals. Als Grund für die abgesagte Tour im gleichen Zeitraum des Interviews wurden in einem Statement der Band allerdings Rückenbeschwerden als Grund angegeben. Nach der Enthüllung waren Dolores O'Riordan nur noch wenige Monate auf dieser Welt vergönnt.