Dramatische Entwicklung in Bayern Feinstaub: Münchens Luft ist erschreckend schlecht

An 15 Tagen wurde 2016 an der Landshuter Allee der Feinstaub-Grenzwert überschritten - bayernweiter Rekord! In den ersten drei Monaten von 2017 haben bereits neun bayerische Messstellen diesen Wert erreicht - München hat ihn sogar überschritten.