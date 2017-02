Königsdorf - Zwei Menschen wurden in einem abgelegenen Einfamilienhaus in Königsdorf tot aufgefunden. Hinter der schrecklichen Nachricht steckt offenbar kein Familiendrama, denn an dem Gebäude zeigten sich auffällige Einbruchsspuren. Nachbarn hatten am Samstagabend die Polizei gerufen mit dem Hinweis, dass in dem Haus offenbar etwas nicht stimme.