Ortsbesichtigung am U-Bahnhof Maillingerstraße: Am Bahnsteig kein Hinweis, dass nun Busse oberhalb der Station abfahren. Im Sperrengeschoss keine Pfeile, die den Weg weisen würden, wo der neue Super-Bus eigentlich hält. Und oben, an der Oberfläche? In Fahrtrichtung Donnersbergerbrücke stehen die wartenden Fahrgäste auf einem Mini-Streifen zwischen dem sehr viel und schnell befahrenen Radweg und der sehr viel und schnell befahrenen Nymphenburger Straße. Schnee, Regen und Wind ist man ungeschützt ausgesetzt. Hier, an dem für die neue Linie so wichtigen Umsteigebahnhof, gibt es kein Wartehäuschen.