München - Kinderwagen oder umgebauter Fahrradanhänger? Das ist oft gar nicht mehr so oft zu unterscheiden. Während Kinderwägen bisher problemlos in den U-Bahnen, Bussen und Trams transportiert werden durften, waren Fahrradanhänger verboten. Darauf hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nun reagiert und lässt testweise auch Fahrradanhänger in ihren öffentlichen Verkehrsmitteln zu.