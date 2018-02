40-köpfiges Sonderkommando im Einsatz

Von einer "Operation am offenen Herzen" spricht Arne Petersen deshalb auch, der Chef der Abteilung für Verkehrsbauwerke bei der MVG. Schließlich nutzen jeden Tag etwa 220 000 Fahrgäste die U-Bahnstation. Was für ein Verkehrschaos entstünde, wenn werktags Teile des Bahnhofs gesperrt werden müssten, kann man sich also leicht ausmalen.

Die MVG tut deshalb alles dafür, dass am Sendlinger Tor kein Asbest-Alarm ausgelöst werden muss. Bereits am Sonntag gegen 10 Uhr wird am Bahnsteig die erste Luftprobe genommen. Die wird im Labor dann unter dem Mikroskop untersucht. Werden Auffälligkeiten festgestellt, wird der Bahnsteig noch einmal drei bis vier Stunden lang mit einem speziellen Asbest-Staubsauger gereinigt. Sollte das Labor danach immer noch Asbest-Reste in der Luft feststellen, müsste die MVG einen Notfallplan in Kraft setzen.



Und so soll der Bahnsteig von U1/2 aussehen, wenn alles fertig ist. Immer noch gelb – aber dann ganz ohne Asbest. Illustration: MVG

Asbest-Reste in der Luft?

"Bis jetzt war zum Glück immer alles unauffällig", sagt Christoph Schaller, der Leiter der Bahnhofssanierung. Und auch gestern lief die Auswertung im Labor ohne bedenklichen Befund ab.

Zittern muss die MVG aber trotzdem noch länger. Um die 100 Kubikmeter verseuchtes Material hat das Sonderkommando bis jetzt aus der U-Bahnstation herausgeholt. Etwa 75 Prozent des Asbests sind damit schon beseitigt. Bis Mitte April sollen die Arbeiten am giftig-gelben Bahnsteig von U1 und U2 abgeschlossen sein. Erledigt hat sich das Asbest-Problem damit aber noch lange nicht.

Asbest: 75 Prozent sind bereits entsorgt

Im April geht es eine Ebene höher weiter, am blauen Bahnsteig von der Linien U3 und U6. Auch dort hängt in der Verschalung Asbest – wie in jeder anderen Station aus der Anfangszeit des Münchner U-Bahnbaus. Die MVG hat also noch einige Baustellen vor sich. Der Bahnsteig von U1/2 am Sendlinger Tor wird sein bekanntes Aussehen übrigens weitgehend behalten.

In einem eigens dafür eingerichteten Musterraum kann man sich schon jetzt anschauen, wie der Bahnsteig in Zukunft aussehen soll. Die Wandverkleidung wird wieder gelb sein. In Zukunft dann allerdings ganz ungiftig – ohne Asbest.

