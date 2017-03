Mutter und Sohn erwürgt Staatsanwalt fordert lebenslange Haft für Doppelmord

Der Franzose hatte in dem Verfahren zugegeben, die von ihm getrennt lebende 36 Jahre alte Frau und den gemeinsamen siebenjährigen Sohn bei einem Besuch in Eching im Sommer 2016 erwürgt zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Mann aus Eifersucht gehandelt, weil die Frau mit ihrem neuen Partner zusammenziehen wollte. Die Verteidiger sollten noch am Dienstagnachmittag ebenfalls ihr Plädoyer halten; das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.