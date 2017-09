Mutter der Frau gibt Einblicke Prinz George: Schul-Stalkerin ist ein krankhafter Royals-Fan

Ganz England hat sich sorgenvoll gefragt: Was führte die Frau im Schilde, die am vergangenen Mittwoch versucht hat, Zutritt in die Privatschule von Prinz George (4) zu erlangen und dabei von der Polizei festgenommen wurde? Die Antwort darauf ist gleichwohl beunruhigend, als auch mitleiderregend. Denn sie wollte damit, wenn auch nur kurz, Teil eines märchenhaften Lebens sein, das ihr auf ewig verwehrt sein wird. Das ist in einem Interview der Seite "The Sun" mit der Mutter von Louise Chantry, so der Name der Frau, nachzulesen. (Eine Biografie zu Lady Diana, Englands Rose, gibt es hier zu kaufen)