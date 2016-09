Seit 2014 arbeitet Schauspielerin Eva Mendes (42, "Hitch - Der Date Doktor" ) bereits mit dem Modelabel "New York and Company" zusammen. Ihre jüngste Herbst-Winter-Kollektion präsentierte Mendes dabei am vergangenen Dienstag. Im Interview mit dem "People"-Magazin verriet sie nun, wessen Rat ihr in Bezug auf ihre Arbeit als Designerin am allerwichtigsten sei.