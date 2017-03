Mutiger Post auf Facebook Ben Affleck outet sich als Alkoholiker

Mutiger Post von Hollywood-Superstar Ben Affleck (44, "Gone Baby Gone" ): Auf Facebook gesteht der US-Schauspieler seine schwere Alkoholsucht ein! In einem emotionalen Post ließ Affleck seine Fans wissen, dass er soeben aus einer Therapie komme, um seine Krankheit endlich in den Griff zu bekommen. "Es ist etwas, mit dem ich mich bereits in der Vergangenheit umhergeschlagen habe und ich werde auch weiterhin damit konfrontiert werden", sagte der zweifache Oscar-Gewinner.