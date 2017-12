Steinmeier wird auf der Reise von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und einer Wirtschaftsdelegation begleitet. In dem Interview würdigte er Ghana als "Leuchtturm" in der Region und als wichtigen Handelspartner Deutschlands. Wenn deutsche Unternehmen stärker in Ghana investieren sollen, müssten aber auch die Rahmenbedingungen verbessert werden, sagte er und nannte "verlässliche Infrastruktur, Rechtssicherheit, eine zuverlässige öffentliche Verwaltung, keine Korruption".

Zum offiziellen Auftakt seines Staatsbesuchs in Ghana trifft Steinmeier heute mit dem ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo zusammen. Im Beisein der beiden Staatschefs soll in der Hauptstadt Accra eine Erklärung für eine Reformpartnerschaft Ghanas mit Deutschland unterzeichnet werden. Auch eine Ausbildungswerkstatt und die Universität von Accra will Steimeier besuchen. Am Mittwoch fliegt er nach Gambia weiter.

Lesen Sie auch: Zentralrat - Gesetzesänderungen gegen antisemitische Demos