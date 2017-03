Musikvideo Natalie Portmans nackter Babybauch als Hingucker

Natalie Portman (35, "Black Swan" ) hat schon Ende Februar ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Aber kurz zuvor hatte die Schauspielerin ihren Babybauch offenbar noch einmal als Blickfang genutzt: Offenbar wenige Tage vor der Geburt stand Portman als Hauptdarstellerin für ein Musikvideo vor der Kamera, genauer gesagt für den Clip zum Song "My Willing Heart" des britischen Songwriter-Wunders James Blake (28) - und dieses Video schickt sich nun an, zum Klickhit zu werden. Knapp 200.000 Mal ist es in den ersten 24 Stunden angesehen worden.