In der heute oft so hektischen Vorweihnachtszeit wünscht sich jeder eins: mehr Zeit und Besinnlichkeit. Eine außergewöhnliche Musik-Idee für einen Moment der Besinnung: "Heimkommen", der Weihnachtssong von Glasperlenspiel („Geiles Leben“) mit Sebastian Winkler, Sascha Seelemann und dem Münchner Rundfunkorchester. "Es war eine tolle Herausforderung, einem Popsong fast schon die Tiefe einer Opernarie zu geben", so Franz Kanefzky vom Münchner Rundfunkorchester. Auch für Glasperlenspiel ist dieser Song etwas ganz Besonderes, denn zum allerersten Mal arbeitete das Pop-Duo mit einem klassischen Orchester zusammen. Für den guten Zweck steht der Song bei iTunes zum Download bereit. Der Reinerlös geht an Sternstunden e.V. und wird für Kinder in Not gespendet.