Muscial-Star gegen Extremsportler "Schlag den Star": Joey Kelly und Alexander Klaws im Duell

Am Samstag, den 11. März gibt es in der ProSieben-Show "Schlag den Star" (20:15 Uhr) ein Wiedersehen mit Extremsportler Joey Kelly (44). Bereits 2014 trat er in der von Stefan Raab (50) ins Leben gerufenen Spielshow an und bescherte seinem damaligen Konkurrenten, TV-Koch Steffen Henssler (44), eine haushohe Niederlage. Nur zwei Spiele konnte der Profi-Bruzzler damals für sich entscheiden.