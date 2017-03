Munitionsfund Spenden-Aufruf: "Rama dama Freimann"

Der Spendenaufruf unter "Rama dama Freimann" der Thomas-Wimmer-Stiftung läuft gut an: Die Familie Meinsberger, auf deren Grundstück in Freimann Sprengmittel gefunden wurden, wird damit finanziell unterstützt. Die Familie hat das Grundstück in den 50er Jahren über die Bayerische Landessiedlungs GmbH erworben, freilich davon ausgehend, dass die Fläche nicht "belastet" ist.