Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Lobbyist einen Wissensvorsprung bei Gesetz- und Verordnungsentwürfen des Ministeriums in Bezug zur Apothekerschaft verschaffen wollte. Der Ankläger sprach am Rande des Prozesses von "Munition für Lobbyisten". So seien interne Informationen nach außen gedrungen und in einem Branchendienst veröffentlicht worden.