Bei Langzeitberufslosen und Frührentnern komme oft persönliche Frustration hinzu, sagt der Münchner Soziologe. "Sie haben sich lange gewünscht, dass sich an ihrer Lage etwas ändert, und mussten nach jeder Wahl feststellen: Da passiert wieder nichts."

Außerdem übertrügen viele Nichtwähler negative Erfahrungen mit dem Sozialamt, der Arbeitsagentur oder anderen Behörden auf die Politik. "Das persönlich Erlebte wird auf das gesamte politische System verallgemeinert."

Dass die politischen Themen – ob Globalisierung oder Transnationalität – immer komplexer werden, und die Unterschiede zwischen den Parteien immer unschärfer, macht die Verdrossenheit noch größer. Zumal laut Marttila vielen Nichtwählern einfach der Freiraum fehlt, um sich mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen. "Aus der Mittelschicht hören wir oft die Forderung, man müsse sich eben Zeit nehmen für Politik, sich interessieren und engagieren." Aber, gibt der Wissenschaftler zu bedenken, "eine Alleinerziehende mit drei Minijobs hat diese Zeit nicht".

Kommunalwahlen werden als irrelevant eingestuft

Kommunalwahlen sind offensichtlich besonders unbeliebt. "Es ist paradox, aber Nichtwähler gehen entweder gar nicht ins Stimmlokal – oder zur Bundestagswahl", sagt der Studien-Leiter. Ein Kreuzchen auf kommunaler Ebene hielten viele für irrelevant.

"Sie meinen, lokale Sachthemen haben nichts mit ihrer Situation zu tun, und dass die Rahmenbedingungen wie Arbeitsgesetze oder die Finanzierung von Kitas ja auf Bundesebene bestimmt werden."

Für die Studie haben die Wissenschaftler die drei Münchner Bezirke unter die Lupe genommen, in denen die Beteiligung an der Stadtratswahl 2014 (insgesamt 42 Prozent) am niedrigsten war: Milbertshofen – Am Hart (31,7 Prozent), Schwanthalerhöhe (38 Prozent) und Ramersdorf – Neuperlach (38,6 Prozent).

Schon jetzt steht für sie fest: Die Sozialstruktur in München driftet auseinander. "Milbertshofen – Am Hart hat den höchsten Anteil an Sozialhilfe-Empfängern und die niedrigste Wahlbeteiligung", sagt Tomas Marttila. Im vergleichsweise reichen Lehel hingegen gingen 43,5 Prozent der Berechtigten zur Wahl.

Obwohl die Untersuchung in der bayerischen Hauptstadt stattfand, ist dieses Problem kein rein Münchnerisches. "Wir haben diese Tendenz zunehmend in ganz Europa", sagt Marttila. Alarmierend: Wer einmal Nichtwähler ist, bleibt es in der Regel. Die Endergebnisse der Studie sollen im September vorliegen.

Lesen Sie auch: Dabei ist sie doch Beraterin... - Nanu! Ivanka Trump will sich "aus der Politik heraushalten"