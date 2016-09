Karree der Kunst

Das "Gaudiblatt" und "Comicaze" sind ebenfalls beim "Corso Leopold" dabei: Mit einer Ausstellung der Jubiläumsfusionnummer 25 "Gaudicaze" wird bis in die Nacht gefeiert. Die Macher von Gaudiblatt und Comicaze sind vor Ort und beantworten gerne Fragen der Besucher.

Hilfe für Flüchtlinge

Auf dem "Platz der Schwabinger" gibt es zwei diakonia-Sammelstellen für Kleiderspenden. Anzutreffen sind daneben noch folgende Flüchtlingshilfeorganisationen: Shelterbox, Kiron Open Higher Education, Münchner Freiwillige - Wir Helfen e.V., IHA - Intereuropean Human Aid Association. Am Samstagabend (21.30 Uhr) spielt im "Tempel des Jazz" auf Initiative des Asyl Art e.V. die "Elo und Band".

Inmitten des Corso gibt es am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) auf dem "Platz der Schwabinger" vor der Buchhandlung Lehmkuhl eine Diskussion mit dem Titel: "Ein Jahr danach - Hauptbahnhof-HelferInnen werfen einen Blick in die Zukunft". Ein Jahr nach den historischen Ereignissen am Münchner Hautbahnhof diskutieren die Helfer miteinander, wie sie die Wochen im September 2015 erlebt haben und was nun von der Integrationsarbeit mit Geflüchteten gefordert ist.

Schüler im Fokus

Rechtzeitig zum Schulbeginn (und Ferienende) suchen elf Bildungs- und Schülerorganisationen den Dialog mit der Münchener Stadtgesellschaft. Thema ist die pädagogische Schulgestaltung. Auf zwei Bühnen wird ein Programm vorgestellt, das entweder ganz von Münchener SchülerInnen gestaltet oder von ihnen mitgestaltet wird.

App für das Fest

Erstmals gibt es eine Corso-App, die man sich sowohl auf Apple- als auch auf Android-Geräte herunterladen kann. Kurz und kompakt finden die Nutzer hier alle relevanten Informationen zu den Veranstaltungen, Ständen und Partnern.

Insgesamt sind auf dem "Corso Leopold" 200 Bands, Konzerte und Stände zu finden. Detaillierte Informationen zum Fest gibt es hier.

Seit 1995 zelebriert die Stadt bei der Straßenparty die pure Lebensfreude. Wo sonst unuterbrochen Autos über die Straße donnern, gehört der Asphalt ein Wochenende lang den Flaneuren.