Münchner Star-Anwalt Promi-Anwalt Lutz Libbertz ist tot

Diese Mandanten vertrat Libbertz

Libbertz war nicht nur Promi-Anwalt, sondern selbst einer der prominentesten Vertreter seiner Zunft. Er vertrat seit der Kanzlei-Gründung im Jahre 1970 Prominente wie Rudolph Moshammer, Roy Black oder Dieter Bohlen, aber auch den Klatten-Erpresser Helg S. oder Dimitri T., den ersten Bankräuber, der Geiseln genommen hat. Und hat damit Rechtsgeschichte geschrieben.

Zu den Fällen des Anwalts gehören auch die Klage eines Bodyguards von Verona Pooth auf Auszahlung ausstehender Honorarforderungen. Libbertz sorgte dafür, dass Schlagersänger Roy Black nach nur 13 Monaten seinen Führerschein wiederbekam. Und das, obwohl dieser bei einem Verkehrsunfall 2,58 Promille im Blut hatte.

Sohn Roman wollte zwar nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten, der bekannte Münchner Künstler hat aber extra für seinen Vater ein Fan-Portal im Internet auf Facebook eingerichtet. Titel: "Eine Seite über die skurrilen Fälle meines Vaters L.L."

Was aus Libbertz’ Kanzlei in der Maximilianstraße wird, ist noch unklar. Klar ist aber, dass Libbertz auch im Tod sein eigener Herr bleiben wird. "Er wollte keine Trauerfeier", sagt Petra Kröpfl. So steht es gestern auch auf Libbertz’ Facebook-Seite. Und darüber: "In stiller Anteilnahme nehmen wir Abschied."