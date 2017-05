Münchner "Polizeiruf 110" "Nachtdienst": Tod und Stress im Pflegeheim

Gute Pflege ist teuer. Wer sich das nicht leisten kann, hat oft das Nachsehen. Denn Fachkräfte in diesem Bereich sind knapp und haben entsprechend wenig Zeit für die alten, bettlägerigen Menschen. Der neue "Polizeiruf 110" an diesem Sonntag um 20 Uhr im Ersten nimmt sich nun dieses Themas an. In "Nachtdienst" ermittelt der Münchner Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) in einem Seniorenheim. Eine 80-jährige Bewohnerin will dort einen Mord beobachtet haben. Stimmt das wirklich oder handelt es sich nur um die fixe Idee einer dementen, alten Frau? Von Meuffels forscht nach und bekommt Einblicke in eine bedrückende Welt, in der Überarbeitung, Stress und psychische Belastung zum Alltag gehören.