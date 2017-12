Anlasslose Einlasskontrollen solle es in der Regel nach wie vor zwar nicht geben - wohl aber bei begründeten Verdachtsfällen auch Personen- und Taschenkontrollen. An Heiligabend feiert Kardinal Reinhard Marx die Christmette in der Münchner Frauenkirche. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm feiert am 1. Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst in der Kirche St. Matthäus.