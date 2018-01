Darum hat sich der Unternehmer (u. a. "Villa Flora", "Jailhouse" in Bad Tölz, Hochzeitsinsel im Schliersee) eine Strategie überlegt, die drei Punkte umfasst.

1. Bienen und ein Hopfengarten

Sailer beschreibt das so: "Das Grundstück ist zu 100 Prozent versiegelt. Schlimm, komplett zugeteert. Auf dem Grundstück steht nicht ein Baum, nicht einmal ein Grashalm. Ich will 1.000 Quadratmeter davon entsiegeln und somit ein Viertel der Fläche der Natur zurückgeben. Darauf soll eine Bienenweide angelegt werden. Das ist eine Naturfläche für Wildbienen." Sailer weiter: "Es gibt circa 300 Arten von Wildbienen, die auch Solitärbienen genannt werden. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Um diese kümmert sich kein Mensch, nicht einmal der Imker, weil sie keinen Honig geben. Dazu kommt noch ein kleiner Hopfengarten, um auch in der Stadt zu zeigen, wie die Holledau tickt."

2. Entsorgung der Altlasten

"Das Grundstück war eine Tankstelle", sagt Sailer, "es ist mit Altlasten behaftet." Die Amerikaner seien nicht sorgsam mit der Umwelt umgegangen: "Zahlreiche Tanks befinden sich unterirdisch. Dazu gibt es mehrere Gutachten, und ich lasse gerade ein aktuelles erstellen. Ich würde im Zuge meines Vorhabens alle Altlasten beseitigen."

3. Das Gedenken an die Schützenliesl

"Alle bekannten Münchnerinnen haben ein Denkmal oder ihren Brunnen am Viktualienmarkt", sagt Dietrich Sailer, "ob es Bally Prell ist, Ida Schumacher, Elise Aulinger oder Liesl Karlstadt. Aber die Schützenliesl hat kein Denkmal, nicht einmal ein Grab. Denn das hat man drei Jahre nach ihrem Tod aufgelöst. Sie soll dort ein ehrendes Andenken erhalten."

Die Schützenliesl als Marken-Emblem

Die Schützenliesl, wie sie auf einem Fass balanciert, ist nämlich das Marken-Emblem des Münchner-Kindl-Biers, das Sailer reanimieren will. 1880 war die Brauerei zum Münchner Kindl am Rosenheimer Berg gegründet worden. Der Münchner-Kindl-Bierkeller gegenüber vom Bürgerbräukeller in der Rosenheimer Straße war einst mit 5000 Plätzen sogar der größte Saal in Deutschland.

Sailer hat auch schon Entwürfe für seine Brauerei fertigen lassen – von Städteplaner Gert F. Goergens, der früher einmal Stadtheimatpfleger von München war. Entstanden ist die Skizze einer dreischiffigen Basilika mit Obergaden. Sailer: "Im 19. Jahrhundert war diese Bauform mit Backsteinfassade eine beliebte Industriearchitektur, an die der vorliegende Entwurf anknüpft."

Mit diesen Plänen will er nun um Unterstützung werben, damit seine Vision von einer Brauerei einmal Realität wird. Irgendwann, in einem Münchner Herbst.

