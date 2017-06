Lehel - Auf dem Sofa eingeschlafen, aufgewacht – und dann steht plötzlich ein Einbrecher vor einem. Das erlebte der Münchner Ingenieur Stefan F. (Name geändert) in der Nacht zum Mittwoch. Der 27-Jährige schreckt hoch, fragt sich benommen, was passiert ist. Dann fängt er sich aber auch schnell wieder. So gelingt es ihm, dem Dieb noch in der gleichen Nacht das Handwerk zu legen und sein gestohlenes iPhone wieder zu bekommen: