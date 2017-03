Münchner Grünen-Fraktionschefin Gülseren Demirel will 2018 in den Landtag

München - Grünen-Stadtratsfraktionschefin Gülseren Demirel will in den Landtag. Das bestätigte sie am Montag auf AZ-Nachfrage. Sie habe in ihrer Fraktion erklärt, 2018 in München antreten zu wollen, sagte sie. In welchem Stimmkreis sie antrete, sei noch vollkommen offen.