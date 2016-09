Dabei offenbaren Karikaturen oftmals auch andere Bilder vom Alter. Sie werfen ein Schlaglicht auf das vermeintlich Hässliche, die Falten, das ungepflegte Äußere, die, so will es das Schönheitsideal, schwindende Attraktivität.

Für Franziska Polanski, Medizinerin, Germanistin und Kunsthistorikerin, war es gerade das, was Karikaturen so interessant macht. Im Rahmen eines Forschungsprojekts am Marsilius-Kolleg an der Universität Heidelberg hat sie Altersbilder in der Karikatur untersucht. Daraus sind auch ein Buch und eine Ausstellung geworden, die derzeit im Sozialministerium zu sehen ist.