Lesen Sie hier: Mobiler Rollzaun - Der Wiesn-Käfig steht!

Am Samstag würden voraussichtlich noch bis zu etwa 20 Grad erreicht. Diese Temperatur sei für diese Jahreszeit aber üblich. Für Sonntag seien ebenfalls "viele Wolken" angesagt. Voraussichtlich werde es dann "noch ein paar Grad kühler". In München liege die Höchsttemperatur dann wohl noch bei etwa 17 Grad, so die bisherige Prognose.

Wetterumschwung am Donnerstag

Am Dienstag hingegen blieb es bayernweit hochsommerlich. Im Laufe des Tages würden wohl Temperaturen zwischen 28 Grad im Alpenvorland und 34 Grad in Unterfranken erreicht, sagte der DWD-Meteorologe am Mittag. "Wir kommen heute wieder in die Nähe von Rekordwerten für diesen Monat". Auch am Mittwoch bleibe es sonnig und "hochsommerlich".

Der Donnerstag sei ein "Übergangstag" mit zunächst noch Sonnenschein. Im Laufe des Mittags seien dann Wolken angekündigt, die von Baden-Württemberg nach Bayern ziehen, sagte der DWD-Experte voraus. Zum Donnerstagabend hin müsse man bereits mit Regenschauern in Schwaben und Teilen Oberbayerns rechnen. "Es können auch einzelne Gewitter dabei sein." Am Freitag könne es dann in Bayern öfter regnen, "die Höchstwerte liegen etwa zwischen 18 und 23 Grad".