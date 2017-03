München von oben Das Glockenbachviertel aus der Vogelperspektive

Man schaut gern zwei Mal hin: der Gärtnerplatz von oben mit dem kreisrund-zarten Grün in der Mitte. Oder Aug’ in Aug’ mit dem Wohnturm "The Seven" in der Müllerstraße – hat man so nah auch noch nicht oft gesehen. Wir sind mit der Drohne vom Sendlinger Tor über die Müllerstraße, an der Isar rauf bis zur St. Maximilianskirche und zum Alten Südfriedhof geflogen. Weil immer mal wiede rmuss man sich halt vor Augen führen, wie schön diese Stadt ist.