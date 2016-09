Allein in München sind demnach bislang 2.917 Ausbildungsplätze noch nicht vergeben worden. Umgekehrt registriert die Arbeitsagentur 1.380 junge Menschen, die einen Ausbildungsbetrieb suchen, um in ihren Wunsch-Job starten zu können. Die Nachwuchssuche gehe dabei quer durch die Berufswelt. Einige Branchen müssten sich beim „Kampf um gute Köpfe“ allerdings etwas mehr anstrengen: Dazu gehöre das Bäckerhandwerk. Rund um Backofen und Verkaufstresen in Bäckereien gebe es in München noch 133 offene Ausbildungsplätze. Auch die Gastro-Branche ist noch auf der Suche: 154 Nachwuchskräfte fehlen der Branche bislang.