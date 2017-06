Heute Nachmittag ist sie in der Familiengruft auf dem Waldfriedhof bestattet worden – pompös: mit gläserner Kutsche, vielen Kränzen und einer aus Blumen geflochtenen Zirkuskrone. Dicke Wolken und strahlender Sonnenschein wechselten sich ab - wie im wahren Leben von Christel Sembach-Krone. Nicht immer hatte es die Patronin leicht. Doch selbst nach gesundheitlichen Rückschlägen hatte sie die Zügel des Zirkus' fest in der Hand: entwickelte Tourneepläne, kümmerte sich um die Auswahl der Artisten und saß stets in der Generalprobe der neuen Programme. Denn: Immer wieder stand die Patronin mit ihrem Circus Krone in der Kritik der Tierschützer. Doch sie hielt stets an ihren traditionsreichen Tier-Dressuren fest. "Ein Zirkus ohne Tiere ist kein Zirkus", hat sie vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, "sondern bloß eine Revue."