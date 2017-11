Teuer, aber glücklich Helene Fischer: 20.000 Euro für diese Traumkurven

Rekorderlös bei United Chairty, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not! Eine Bieterin aus Arnsberg erfüllt sich einen Fan-Traum: Für 20.000 Euro hat sie ein exklusives Meet & Greet mit Helene Fischer sowie zwei Konzertkarten ersteigert. Der Erlös geht an die Stiftung "RTL - Wir helfen Kinden".