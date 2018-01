München Mord, Die letzte Instanz, ... Krimi-Tipps am Dienstag

21:40 Uhr, ZDFneo, Die letzte Instanz

Eine alte Dame schießt vor dem Landgericht auf den Obdachlosen Hans-Jörg Hellmer (Udo Samel), der unverletzt fliehen kann. Frau Altenburg kommt aus Görlitz und war mit ihrer Kirchengruppe in Berlin zu Besuch. Kurz darauf stirbt sie im Krankenhaus. Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) lässt dieser Fall nicht los: Die alte Dame kann den Mordversuch an Hellmer nicht allein geplant haben. Wer hat ihr die Waffe besorgt? Und was ist das Motiv?

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Mord ist die beste Medizin

Es sollte wie ein Herzanfall aussehen, doch der Pharmazeut Andreas Hölzenbein wurde ermordet. Im Botanischen Garten war er in Streit mit einem Unbekannten geraten, der ihm dabei mit einer Spritze eine lebensbedrohliche Injektion verabreichte. All das will die aufgeweckte, junge Zeugin Mia (Lena Meyer) beobachtet haben. Doch Kommissar Thiel (Axel Prahl) ist zunächst skeptisch: Hat die zehnjährige Schülerin nicht einfach zu viel Fantasie? Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) hat sich derweil eigens in die Sanusklinik eingewiesen, um eine Gewebeprobe seiner Leber durchführen zu lassen. Da trifft es sich gut, dass er vom Krankenbett aus Untersuchungen im Fall Andreas Hölzenbein anstellen kann. Auch wenn das vom Klinikpersonal gar nicht gern gesehen wird.

23:10 Uhr, ZDFneo, Kommissar Beck: Der Advokat

Staatsanwalt Patrik Hansson (Dan Ekborg) wird im eigenen Bett erstochen. Kommissar Beck (Peter Haber) sieht eine Verbindung zu dem Chemie-Unternehmen MarkInvest, gegen das Hansson prozessierte. Bei einer Durchsuchung von Becks Büro werden geraubte Diamanten gefunden. Um den Fall lösen zu können, muss die Kripo erst ein weiteres Geheimnis aus Hanssons Vergangenheit lüften.