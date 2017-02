München-Medizin Ursachen und Symptome: Bloß erkältet? Oder schon Grippe?

Eine echte Grippe unterscheidet die Fachärztin für Allgemeinmedizin in Grippezeiten allein anhand klinischer Symptome von einem banalen Infekt: "Charakteristisch für Grippe sind plötzlicher Beginn mit hohem Fieber, Schwäche, Schlappheit, oft Husten und Halsschmerz." Tückisch bleibt, dass nur etwa ein Drittel der Patienten diesen typischen Verlauf zeigt. Ein Drittel der Infizierten fiebert kaum, ein Drittel bleibt symptomlos. Auch überschneiden sich die Krankheitsbilder einer starken Erkältung und einer schwachen Grippe. "Insbesondere bei älteren oder immungeschwächten Menschen ist auch bei nicht-fieberhafter oder unspezifischer Erkältungssymptomatik während der Grippewelle an Influenza zu denken", warnt Dr. Kollmer.

Unsichere Grippe-Schnelltests

Im Zweifelsfall schickt sie einen Rachenabstrich ins Labor und hat am nächsten Tag den schriftlichen Befund. Die Labortests weisen Nukleinsäure oder Antigene der Viren nach, hochspezifisch. Sie sind nicht zu verwechseln mit Grippe-Schnelltests, die in der Apotheke oder im Internet angeboten werden.

Kollmer warnt vor deren trügerischer Sicherheit: "Schnelltests erreichen nicht mehr als 80% Sensitivität, das heißt, bei zehn Tests werden zwei Patienten falsch klassifiziert." Dann wird zum Beispiel ein falsch negativ getesteter, symptomarmer Patient weiter zur Arbeit gehen, Kollegen anstecken, vielleicht selbst schlimmer erkranken.

Kurieren an Symptomen

Anders bei Toni Huber mit seiner banalen Erkältung. Bei einem falsch positiven Test, würde er "falsch" krank geschrieben, bekäme unnötigerweise Medikamente. "Die so genannten Neuraminidasehemmer wirken spezifisch gegen Influenzaviren, nicht gegen Erkältungsviren, aber sie können günstigstenfalls die Krankheitsdauer einen Tag abkürzen, frühzeitige Gabe vorausgesetzt", sagt Prof. Dr. Jörg Schelling vom Institut für Allgemeinmedizin der LMU. "Nicht zu vernachlässigen sind unerwünschte Wirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen – Symptome, die eigentlich bekämpft werden sollen." Auch die gelegentlich verlangten Antibiotika sind meist zwecklos – handelt es sich doch bei Erkältung wie Grippe um virale Erkrankungen.

Antibiotika wirken nur gegen Bakterien. Ihr Einsatz bringt beim Patienten die Darmflora durcheinander und verschafft den Bakterien auf Dauer Vorteile durch Resistenzbildung. Selbst eine häufige Grippe-Komplikation wie die Herzmuskelentzündung (Myokarditis) ist häufig viral bedingt, weiß Schelling. Eine Berechtigung haben die Bakterienkiller indes bei einer ausgeprägten Nebenhöhlenentzündung oder einer bakteriellen Lungenentzündung. Schelling favorisiert ansonsten bei Erkältung und unkomplizierter Grippe die symptomatische Behandlung: Bettruhe und Schonung, Schmerz- und Fiebermittel, pflanzliche Hustenmittel, gegebenenfalls Hustenblocker.

Impfen lohnt noch!

Kein Medikament ersetzt die Grippeschutzimpfung. Sie kann die Krankheit verhindern oder abmildern. Trotzdem sind viele Menschen impfskeptisch. Warum?

"Dahinter steckt eine Fehlwahrnehmung der Influenza als Form der Erkältung", meint Prof. Schelling, "aber auch die schlechte Wirksamkeit des Impfstoffs in manchen Jahren." So wie im letzten Winter, als die Vakzine nur rund 20 Prozent der Geimpften schützte. Je nach Übereinstimmung mit den kursierenden Erregern werden jedoch auch 60% Schutz erzielt. "In dieser Saison stehen die Chancen gut", sagt Schelling. "Wer nicht gerade über 38 Grad Fieber hat, sollte sich noch impfen lassen. Die Grippewelle wird in zwei Wochen nicht vorbei sein." Der Schutz baut sich ab dem zweiten Tag auf und ist nach 10 bis 14 Tagen vollständig.

Somit besteht ein gewisser Schutz schon in den kommenden tollen Tagen.