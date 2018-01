Rund um die neugotische Pfarrkirche Sankt Paul in der Nähe der Theresienwiese fehlt es zwar nicht an Bäumen und Sträuchern. Das Grün ist nach Ansicht der Anwohner aber sehr willkürlich angeordnet. Das Gestrüpp soll nun etwas gelichtet werden. Zudem soll der Platz auf der westlichen Seite für den Verkehr gesperrt werden. Auch die verwaisten Tram-Schienen dort sollen weg. Vor dem Haupteingang der Kirche entsteht dadurch eine kleine Fußgängerzone. Voraussichtliche Kosten: knapp über vier Millionen Euro.



Siegestor





Für ein klassisches Postkartenmotiv ist die Fläche um das Siegestor geradezu vernachlässigt. Auf sechs Spuren rauschen hier die Autos vorbei - nicht sonderlich attraktiv. Zumindest die Abbiegespur stadtauswärts in die Schackstraße und den Einfädler aus der Akadmiestraße gegenüber hält die Stadt nun aber für verzichtbar. Dafür sollen Fußgänger und Radler künftig mehr Raum bekommen. Und auch die Allee aus der Leopoldstraße soll verlängert werden. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war nämlich auch die Ludwigstraße auf der Südseite des Siegestors von Pappeln besäumt. Die Bäume mussten damals für die Straßenbahn Platz machen und wurden auch nicht neu gepflanzt, nachdem die U-Bahn die Tram ersetzt hatte. Jetzt soll das für rund 5,5 Millionen Euro nachgeholt werden.



Willibaldplatz





Der Willibaldplatz in Laim ist bislang kein Ort, an dem man sich mal zum Eisschlecken oder Zeitunglesen niederlässt. Busspur, Taxistand und Trambahn-Wendeschleife gehen hier quasi nahtlos ineinander über. Nun soll sich einiges ändern: Die Busspur wird verschmälert, die Tram-Gleise begrünt - und die Straße am südlichen Rand des Platzes wird für den Verkehr gesperrt. So entsteht dort ein Fußgängerbereich, wo künftig Märkte, Stadtteilfeste oder etwas ähnliches stattfinden kann. Die Stadt will dafür 2,3 Millionen Euro springen lassen.



Rosenheimer Straße





Der Platz vor den Museum-Lichtspielen ist nur etwas für Asphalt-Romantiker. Noch stehen die genauen Änderungen zwar nicht fest, entsprechend gibt es auch noch keine Kostenschätzung. Aber im Stadtrat ist man sich eigentlich einig: Vier Mündungsspuren braucht die kleine Lilienstraße nicht, da reichen auch locker zwei. Und vielleicht bekommt man auch noch mehr Asphalt weg.



Ubostraße (keine Simulation verfügbar)



Die Ubostraße kennt wahrscheinlich niemand - außer die Aubinger. Und selbst die dürften sich nicht alle darüber im Klaren sein, dass es sich bei der Kreuzung mit der Altostraße um einen markanten Punkt im Dorfensemble handelt. Zu unscheinbar war einfach der Platz vor Sankt Quirin. Für 850.000 Euro will die Stadt dem Platz nun mehr Geltung verschaffen.

