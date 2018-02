Hunderttausende Fans bangen mit ihrer Schlager-Königin. Doch Helene Fischer (33, "Nur mit dir") scheint noch schwerer erkrankt zu sein, als bislang angenommen. Nach fünf Konzertabsagen für Berlin nun am Montagabend auch der Schock für die Fans in Wien. Auch hier fallen die ersten beiden Shows am Dienstag, 13. und Mittwoch 14. Februar aus. Insgesamt sind fünf Konzerte in der österreichischen Hauptstadt geplant.