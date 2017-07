München bleibt oft verschont So oft kracht es im Freistaat: Blitz-Meister Bayern

München: In der Stadt blitzte es 344 Mal - das entspricht einer Dichte von 1,11 Blitzen pro Quadratkilometer. Im Landkreis München gab es mit 917 Einschlägen exakt 1,38 Blitze pro Quadratkilometer.

Warum blitzt es eigentlich? Gewitter entstehen, wenn warme und feuchte Luftmassen zusammenströmen, in kältere Schichten aufsteigen und eine Wolke bilden. Durch Reibung laden sich Wasser- und Eisteilchen elektrisch auf. Während sich die Eispartikel im kalten Teil der Wolke positiv aufladen, reichert sich die negative Ladung in den Wassertropfen an der Unterseite an. Das Spannungsfeld entlädt sich in einem Blitz, meist innerhalb der Gewitterwolken. Unter einer Gewitterwolke sammelt sich positive elektrische Ladung aber auch am Boden an.

Bei Hunderttausenden Blitzen in Deutschland pro Jahr kommt es im Schnitt zu drei bis vier Todesfällen. Pro Stunde gibt es auf der Erde 2000 Gewitter, die meisten davon in den Tropen. Nirgends blitzt es häufiger als in Zentralafrika. Der Juni ist der gewitterreichste Monat hierzulande.

Wie arbeitet der Blitz-Informationsdienst (BLIDS)? Er zählt alle Blitze - sowohl die in den Wolken als auch die, die die Erde berühren. Gemessen wird das mit Antennen. Damit kann Siemens den Einschlagsort auf weniger als 100 Meter genau bestimmen. Diese Daten sind etwa wichtig für Versicherungen, die Unwetterschäden bezahlen sollen. 2015 haben die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer 220 Millionen Euro nach Blitzschäden ausgezahlt.